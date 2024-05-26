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シモンズ ベッドパッド ニューファイバーベッドパッド LG1002 セミダブル
商品番号 M81633876019
商品名

シモンズ ベッドパッド ニューファイバーベッドパッド LG1002 セミダブル
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,698 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ACCESSORIES　寝装品BEDPAD　ベッドパッドNEWFIBERBEDPAD　ニューファイバーベッドパッドボリューム感と吸汗性を付加したポリエステル綿を使用。ご家庭で洗濯できます。速乾性が特長です。ずれを防止するためのゴム付。■サイズセミダブルサイズ　幅120×長さ200cm■材質ポリエステル綿100％表地：ポリエステル65％・綿35％充てん量：790g裏は汚れはありませんが表面に画像のような肌色の広がりシミがあります。ご理解の方のみ購入下さいサイズ...セミダブル
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