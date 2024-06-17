新品未使用☆スタディオクリップ　ミッフィー　マグカップセット

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新品未使用スタディオクリップで購入したミッフィーのマグカップ２点です。購入後、プチプチのまま自宅保管。同時期に発売したプレートもございますので↑こちらも未使用自宅保管ご希望の方は同梱可能コメントよりお願いします。#スタディオクリップ#ミッフィー#マグカップ