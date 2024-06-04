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絹織物　円文白虎朱雀錦　桐箱入り
商品番号 F86478300474
商品名

絹織物　円文白虎朱雀錦　桐箱入り
ブランド名 タツムラオリモノ
特別価格 税込 2,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絹の織物です。法隆寺に伝来した織物を縮小して商品化したものです。購入時期は不明。大きさは　横80センチ　縦29.5センチ位です。(フサ部分含む)新品、未使用品桐箱入り#絹#シルク#桐箱#円文白虎朱雀錦#法隆寺#龍村織物美術研究所#国立博物館#テーブルセンターテイスト···アジアン主な素材···布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/cryptographic460037.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit379786.html
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絹織物 円文白虎朱雀錦 桐箱入り | ncrouchphotography.com

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