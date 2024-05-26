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【LASKEY】トロンボーン マウスピース（太管）
商品番号 W47872895127
商品名

【LASKEY】トロンボーン マウスピース（太管）
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【LASKEY54M】アメリカのマウスピース製作者、スコット・ラスキー氏によるハンドメイドブランドのマウスピースです。こちらは中古でもあまり出回らず、稀少価値もあるものかと思います。サイズは54Mで、Bach6-1/2相当の標準的なサイズです。太管ユーフォニアムにも使用可能です。こちらは保管品のため、全体に綺麗な大変良い状態です。（ケースには少々傷みや汚れがあります。）
http://narcologia.ru/goods/moisture277169.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant263782.html
http://narcologia.ru/goods/moped203368.html
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