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- 【LASKEY】トロンボーン マウスピース（太管）
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商品詳細
【LASKEY54M】アメリカのマウスピース製作者、スコット・ラスキー氏によるハンドメイドブランドのマウスピースです。こちらは中古でもあまり出回らず、稀少価値もあるものかと思います。サイズは54Mで、Bach6-1/2相当の標準的なサイズです。太管ユーフォニアムにも使用可能です。こちらは保管品のため、全体に綺麗な大変良い状態です。（ケースには少々傷みや汚れがあります。）
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