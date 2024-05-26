ジルジャン(ウンコ通称)シンバル１0インチ

種類...クラッシュシンバル穴開きシンバルの上に重ねてトラッシュしてました。割れ欠け無し！多少歪んでるかも、(性格により個人感覚の違いは、ご勘弁！)普通に吊り下げても使えます。PjleaseＮＣＮＲです



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