ジルジャン(ウンコ通称)シンバル１0インチ

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商品詳細
種類...クラッシュシンバル穴開きシンバルの上に重ねてトラッシュしてました。割れ欠け無し！多少歪んでるかも、(性格により個人感覚の違いは、ご勘弁！)普通に吊り下げても使えます。PjleaseＮＣＮＲです
http://narcologia.ru/goods/troupe206111.html
http://narcologia.ru/goods/slide250287.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming968192.html
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スプラッシュ シンバル 10インチ - 打楽器