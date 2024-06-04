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- スターバックス ★ フローレンス グレー タンブラー 473ml
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商品詳細
★予めご了承ください★・早い者勝ち！別の方と交渉中やコメントを頂いている最中でも、先にご購入頂いた方を優先させて頂きます。・専用ページをお作りした場合でも、別の方が先にご購入した場合はそちらが優先になります。・スタバタンブラーꔰꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꗥꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔰStarbucksスターバックスフローレンスグレータンブラーFlorenceGrayTumbler473ml(16oz)クリアグレーのシンプルなデザインの473mlサイズタンブラーです。季節を問わず、お使い頂けます。密閉商品ではありません。※１個の価格です。・新品未使用・473ml(16oz)・プラスチック製タンブラー・スタバ正規品(偽物は取り扱いしません。)・その他：商品の性質上、細かな擦れ等がある場合があります。・カメラやPCの環境、光の加減等で多少商品写真色の違いがある場合がございます。#Starbucks#スターバックス#スタバ#タンブラー#マグ#韓国#中国#台湾#日本未発売#海外限定品a980
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