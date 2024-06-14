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内藤ルネ　レトロ　オーナメント
商品番号 X90739439556
商品名

内藤ルネ　レトロ　オーナメント
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家に長期間飾ってありました。それぞれに着色あります写真5.6.7古いお品の割には状態はいいと思います。ご理解いただけ方よろしくお願い致します。写真の追加などコメント下さい。＊ペットを飼っております。＊自宅保管品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。＊ご質問なければ即購入でお願いします。＊取り置きはしておりません。＊梱包はリサイクルです。ご理解頂ける方、よろしくお願い致しますm(__)m
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内藤ルネ レトロ オーナメント | ncrouchphotography.com
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