内藤ルネ　レトロ　オーナメント

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実家に長期間飾ってありました。それぞれに着色あります写真5.6.7古いお品の割には状態はいいと思います。ご理解いただけ方よろしくお願い致します。写真の追加などコメント下さい。＊ペットを飼っております。＊自宅保管品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。＊ご質問なければ即購入でお願いします。＊取り置きはしておりません。＊梱包はリサイクルです。ご理解頂ける方、よろしくお願い致しますm(__)m