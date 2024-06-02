新品 アスティエドヴィラット SERENA CARONE セレナ フラワーベース

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新品アスティエドヴィラットSERENACARONEセレナフラワーベースアヤメ、マーガレット、ユリなどの花束で飾られた細長い花瓶を包み込む2本の手。白い陶製の作品。同じ生花の花束を挿したくなります。購入先：伊勢丹時期：2023年7月状態：新品実寸：W12D14H30cm価格：56,870円状態：がたつきもほとんど無く、滑らかな状態のお品です。こちらは釉薬がたっぷりな滑らかな個体です。手捻りで制作されており、表面の表情が豊な個体です。割れや欠けはございません。釉薬の斑は初めからのものです。※アスティエの陶器の特徴である、釉薬のムラ、気泡等は、ご理解ご了承をお願い致します。※箱無しです。※ディスプレイのイメージ画像に映っている、その他アイテム（フラワーベース、アクセサリー、ソーサー等）は商品に含まれません。※自宅での保管品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。※トラブル回避の為、個別での値下げ対応は致しかねます。※説明文に記載してある内容での重複質問や値下げ交渉のコメントにはお返事致しかねます。※丁寧に梱包し発送致します。※発送はご入金確認後、1〜2日以内です。#astierdevillatte#astier#アスティエドヴィラット#アスティエ・ド・ヴィラット#アスティエ#SERENACARONE#セレーナキャロン#セレーナ#セレナ#victor#ヴィクトール#セツコ#Setsuko#Simple#シンプル#ヴィクトール#marguerite#マーガレット#Adelaide#アデライド#キューブ#Cube#アッシュペーフランス#hpfrance#hpdeco#オルネドフォイユ#エルデコ#ELLEDECO#雅姫さん#石田ゆり子さん#神崎恵さん#イワヤナギアサコさん#sacaiカテゴリ···花瓶テイスト···アンティーク・クラシック主な素材···陶磁器テイスト···シャビーシックカテゴリ···花瓶形状···その他主な素材···陶磁器