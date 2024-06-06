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商品詳細
室内にて飾り鉢として使用したものです。写真の物以外に付属品はございません。発送梱包にはリサイクル品を利用しています。中古品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮下さい。配達中の破損トラブル防止の為、梱包状態等の写真を保管しております。※インテリア※ガーデニング※観葉植物
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