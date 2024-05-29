タオル掛け　リング　タオルリング　ウォールナット

一目惚れし、作家さんから購入しましたが我が家には合わず、なくなく出品することにしました。そのため新品未使用となります。洗面所やトイレのタオル掛けにおすすめです。画像4枚目が実物となります。色味は画像4枚目を参考にしてください。▼商品説明ウォールナットで作ったタオル掛けです。設置スペースが限られた場所にお勧めです。壁固定用ネジとボード用アンカー付属オイル仕上げ輪の内径と外径 75mm/113mm#タオル掛け#タオルリング#タオルホルダー#施主支給#トイレタオル掛け#洗面所タオル掛け



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