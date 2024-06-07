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骨董 クラッシック　馬の置物　金属製
商品番号 U79143676648
商品名

骨董 クラッシック　馬の置物　金属製
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⬇️最終お値下げしました　このままお買い上げくださいませ♪ご覧いただきまして、ありがとうございます。実家の昭和レトロな置き物整理中です。経年変化はあるかと思いますが、割れやヒビなどはみあたりません。アンティーク、骨董にご興味がおありの方、宜しくお願い致します♡他にも出品しておりますのでご覧くださいませ。骨董置物　　馬昭和レトロアンティーク磁気に反応あり　金属製高さ　　約32㎝長さ　　約36㎝素人ににて詳しいことはお答えし兼ねます。ご理解の上、お買い上げくださいませ♪
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