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BoConcept アート　壁画　2点セット売り
商品番号 N65358417730
商品名

BoConcept アート　壁画　2点セット売り
ブランド名 ボーコンセプト
特別価格 税込 42,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BoConceptボーコンセプト壁画　アート　2点セット売りどちらも縦約50横約40厚さ約3.5こちらは2枚セットでの出品です。約10年前に購入しました。2枚セットで購入できる機会はなかなかないかと思います。非常に古く、自宅保管してましたので、神経質な方は控えください。写真でご判断いただき、非常にレアな物になりますので、返品なしでご購入お願いします。北欧家具、モダンインテリアと相性がとても良いデザインかと思います。
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