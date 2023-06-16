BoConcept アート　壁画　2点セット売り

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商品詳細
BoConceptボーコンセプト壁画 アート 2点セット売りどちらも縦約50横約40厚さ約3.5こちらは2枚セットでの出品です。約10年前に購入しました。2枚セットで購入できる機会はなかなかないかと思います。非常に古く、自宅保管してましたので、神経質な方は控えください。写真でご判断いただき、非常にレアな物になりますので、返品なしでご購入お願いします。北欧家具、モダンインテリアと相性がとても良いデザインかと思います。
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