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【値下げ交渉OK】七福神　置物
商品番号 U81309427773
商品名

【値下げ交渉OK】七福神　置物
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,870 円
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商品詳細

値下げ交渉はいいね！後、希望価格ボタンからお気軽にご提示ください。福禄寿様が特に振るとカラカラ音がします。布袋尊様の底シールが取れてございません。写真に全てを撮ることが難しいですが、所々に欠けがございます。経年劣化による汚れ、色褪せがございますので、よくご理解のうえご購入ください。高さ約16cmです。大黒天様や布袋尊様などに人気が集中してしまいますので、まとめ売りのみとさせていただきますことをご了承ください。プチプチ等の緩衝材を段ボールに詰めての発送とさせていただきます。玄関や、床の間に。そばにお財布や宝くじを置くと、運気UPかも⁉種類...その他素材...陶器・磁器テイスト...和風
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