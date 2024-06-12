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- 水晶球 4.1cm スフィア ほぼ無傷 開運 浄化 天然石 風水 邪気払い
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商品詳細
水晶球スフィアほぼ無傷サイズ 4.1cmアクリル製球台付き天然水晶球になります。100%の無傷球ではありません。よく見ると小さなクラックが見えますがほぼ無傷に近い状態です。(ある意味天然水晶の証明です。)完璧な無傷球をお探しの方には、お薦め出来ません。【効果】開運、浄化、邪気払い【使用用途】風水、チャクラワーク、瞑想など素材···水晶素材···石材
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