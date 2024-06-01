USA ヴィンテージ*Napco*カナダグース フィギュリン *雁 置物　焼物

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【送料無料！】送料無料ですが発送方法は佐川急便の宅配便を利用しますので、お荷物追跡、補償も付いております。【値下げに関して】大幅な値下げはできませんが、少しくらいなら値下げ可能です。値下げをご希望の方はコメント欄よりメッセージをお願いします。≫USAヴィンテージ*Napco*カナダグースフィギュリンH17.5cm*雁置物焼物陶磁器*デコイ模型飾り*アメリカンビンテージ*アンティーク20世紀半ば陶磁器アートの中心地だったアメリカオハイオ州で1938年に創業した、Napco（NationalPotteriesCorporation）の精巧なカナダグースフィギュリン。自社では短い期間花瓶などを製造したのみで、第二次世界大戦後は日本(名古屋や瀬戸)等からコレクター向けの陶器を輸入し急成長してきた歴史があり、こちらのアイテムも日本で作られ輸入されたものを、アメリカで買い付けたお品になります。見つめていて飽きのこない愛らしいフィギュリンはお部屋に置いてあるだけで雰囲気たっぷり。愛らしさに癒される、様々な場所で雰囲気良く活躍してくれるアイテムです。※画像のインテリア、小物類、服飾品など出品物以外は付属致しません。ブランド、メーカーNapco（NationalPotteriesCorporationNapco）サイズH17.5×7.3×12.5cm※採寸、寸法は多少の誤差がある場合がございます。カラーマルチカラー素材、材質、品質陶磁器年代、年式不明コンディション古いお品ですので多少の傷、擦れ、汚れ等みられますが全体のコンディションは良好で、まだまだ十分ご使用頂けるお品かと思います。感覚には個人差御座いますので、念のため、気になる方、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。あくまでヴィンテージ品ということをご理解の上、ご購入お願い致します。※プロフィールを必ずお読み頂き、ご購入をお願い申し上げます。ご購入頂きました時点で承諾済みとさせて頂き、お取引を進めさせて頂きます。