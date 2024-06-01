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エインズレイマグカップ2コ
商品番号 T74563244516
商品名

エインズレイマグカップ2コ
ブランド名 エインズレイ
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆こちらは専用になりますので、他の方のご購入はお控え下さい。☆エインズレイのマグカップ2コ組になります。使用したのは3回くらいで、飾り棚に飾っていたお品ですので、綺麗だと思います。ただ自宅保管品なので、その点をご理解いただける方、よろしくお願いします。
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