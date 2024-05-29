伝統工芸　つくばい　和モダン　庭園　メダカ　金魚鉢　品

伝統工芸 つくばい 和モダン 庭園 メダカ 金魚鉢 中古品 ガーデニング玄関や庭などに飾って花などを植えていただいてもいい感じだと思います。メダカや金魚鉢などにも1箇所 水が抜ける穴をふさいでもらうとつかえると思います。中古品ですので使用感はありますがワレなどはありません。画像確認していただき購入宜しくお願いします。#伝統工芸#和モダン#金魚鉢#メダカ#庭園#玄関#陶器#花器#ガーデニング



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