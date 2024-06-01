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第3回 金沢•笠松ジョッキークラブ競走 優勝トロフィー　安藤勝己
商品番号 E78593766257
商品名

第3回 金沢•笠松ジョッキークラブ競走 優勝トロフィー　安藤勝己
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました！！以前、他サイトで購入した物です。安藤勝己さんがまだ笠松所属時代の貴重な一品です。大切にしてくださる方にお譲りしたいと思います。高さ16cm×幅11cm×奥行9cm#安藤勝己#騎手#ジョッキー#競馬#金沢競馬#笠松競馬#中央競馬#トロフィー#優勝
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