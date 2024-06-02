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ペンギン　陶器　オブジェ　置物　インテリア　欧州　工芸品　美術品【送料込み】
商品番号 G98123049425
商品名

ペンギン　陶器　オブジェ　置物　インテリア　欧州　工芸品　美術品【送料込み】
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...陶器・磁器テイスト...北欧可愛い陶器製のアンティークのブルーグレーペンギンの置物です。高さ：5.5cm　幅：4cm中古品、自宅保管品にご理解のある方宜しくお願い致します。神経質な方は御遠慮下さい。「プロフィールの注意事項をお読みください」仕事している為すぐに対応できない事もありますが、出来るだけ誠意ある対応を心がけております。よろしくお願いします。簡易包装になることご了承ください。包装には、リサイクル資材の使用(段ボール、封筒、印刷物、ビニール袋)以上の状態にご理解ご了承頂ける方のご購入をお願い致します。
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