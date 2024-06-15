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- ★ライモナイトinレムリアンシード ポリッシュポイント 164.5g(珍品！)
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商品詳細
ブラジルのバイーアで産出したレムリアンシードを磨きポイントに加工したものです。加えてこの個体が恐ろしいのは、レムリアンシードでライモナイトのインクルージョンが確認できる点です。写真2のように、普通にオーロラクォーツのビーズが捻出できるほど、鮮やかに赤と黄の内包物が確認できます。水晶自体もさすがはレムリアンのポリッシュといった透け感で、8cm以上のポイントにもかかわらず氷のように洗練されており貴重な標本ということができます。是非ご検討くださいませ。(大きさ)82.5*44*34.5ミリ(重さ)164.5gどうぞこの機会にご検討くださいませ。追跡有のメルカリ便にて発送をします。・レーザー水晶・天然石・パワーストーン・ビーズ#森の石屋さんレムリアン←石別#森の石屋さんかざり石←アイテム別#森の石屋さん←全商品
http://narcologia.ru/goods/traverse735026.html
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