agnes b. フランス製 レザーベルト ブラック

アニエスベーのベルト。フランス製。上質なカウレザー。ブラック。やや太め、シンプルで無骨なデザイン。細かな擦れ傷、シワ、使用感ありですが、ヒビ割れ等の致命的なダメージはありません。適度なツヤ、レザーの質感、色味等、新品では出せないヴィンテージ感溢れる素晴らしい雰囲気のベルトです。表記サイズ80/32レザー部分全長約92.5センチ幅約3.7センチ締めた状態で最小約76センチ最大約86センチ(数値はおおよそ、素人による平置き採寸)状態は画像をご確認下さい。あくまでusedですので、その特性をご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。送料込みでの出品ですので、送料を抑える為コンパクトに畳んだ状態での梱包となる場合がございます。予めご了承下さいませ。ダメージ等は記載もしくは画像掲載するようにしていますが、見逃しがある場合もございますので、神経質な方はご遠慮下さい。その他何かご質問がございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。黒 ブラック本革メンズ レディース ユニセックス古着ヨーロッパアメリカUSAVINTAGEヴィンテージビンテージOLDオールドLLBeanエルエルビーンEddieBauerエディバウアーRalphLaurenラルフローレンBrooksBrothersブルックスブラザーズGapギャップLANDS'ENDランズエンドJCREWジェイクルーpatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアTHENORTHFACEザノースフェイスLACOSTEラコステ FREDPERRYフレッドペリー NIKEナイキadidasアディダスChampionチャンピオン 等出品中



agnes b. アニエスベー カウレザー ワイド ベルト フランス製 ブラック系【中古】



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