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ステファノカウ ブラック ストライプ ネクタイ StefanoCau BEAMS
商品番号 F14450831570
商品名

ステファノカウ ブラック ストライプ ネクタイ StefanoCau BEAMS
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪X当店の商品はこちらから↓#椿猫のネクタイ【商品説明】ブランド：ステファノカウStefanoCau大剣幅：(CM)9全長　：(CM)146品質：シルク100柄・デザイン...ストライプほぼ未使用に近い、非常に綺麗な状態です。状態詳細：細かい状態は、お写真ご参考下さいませ。＜全体＞【ランク欄】　6☆ランク表示の見方☆【N】新品【S】新古・未使用品【6】数回使用程度の超美品【5】若干の使用感あるが良好の美品【4】一般的な使用感のあるお品【3】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品【2】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品【1】ジャンク品真贋鑑定済みの業者オークションにて購入しており正規品となっておりますので、安心してご購入ください。当店の商品はこちらから↓#椿猫のネクタイ#ステファノカウ#StefanoCau#ステファノカウネクタイ#StefanoCauネクタイ#ストライプネクタイ46
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