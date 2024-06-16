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【レア】ohal / 70s Vintage GORE-TEX Cap
商品番号 V51693580400
商品名

【レア】ohal / 70s Vintage GORE-TEX Cap
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 5,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【レア】ohal/70sVintage￼GORE-TEXCap#AlexOutdoor「ohal」さんのとても素敵なキャップです。\"madeinKyoto\"Color/beigeSize/Freeトレンドのロークラウン、ツバは80mmで小顔効果もありそうです。SizeFreeのUNISEXですので、女性の方にもお勧めです。　ヴィンテージの生地を使ったキャップです。素材は、アメリカの老舗アウトドアブランド『REI』の70年代のゴアテックスマウンテンパーカーを使用。そのマウンテンパーカーについていた、ゴアテックスの証明タグもそのままキャップにつけております。40〜50年前の物になりますので、GORE-TEXの機能は新品の物よりも落ちている場合があります。ご了承ください。　サイズ調整のベルトは米軍のM-65フィールドパンツのウエスト調整で使われていた物を使用。ツバは硬くない芯を入れているので、米軍のメカニックキャップのようにツバを上にあげることも可能。こちらはヴィンテージの素材を使用してますので、傷やダメージ、色褪せ、シミ、補修跡、縫い跡などございます。詳細は画像でご確認ください。　(以上、メーカー商品説明引用)※ハンドメイド商品により縫製のムラ等、個体差があります。使用する素材により新品でも古着のような風合い、ヴィンテージ感があります。それらも商品の魅力になりますので、ご理解ご了承いただきご購入下さい。試着程度で未使用になります。状態を\"未使用に近い\"としました。※厚さ3cmに畳んで、簡易梱包ネコポスで発送します。ご了承下さい。¥15,800\u003e¥14,800ここからお値引き出来ません。他にもキャップを出品しています。#alexoutdoor#スティーブンソンオーバーオール#マイティーシャイン#エベッツフィールドフランネルズ#クーパーズタウンボールキャップ　#フィグベル#PHIGVEL#Wigens#ニューエラ#エベッツフィールドフランネルズ#クーパーズタウンボールキャップ　#Ca4La#ナナミカ#ロンハーマン#エンジニアードガーメンツ#パープルレーベル　#nanamica#ザノースフェイス#スノーピーク#パタゴニア
http://narcologia.ru/goods/manufacture701841.html
http://narcologia.ru/goods/traverse816126.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei952171.html
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