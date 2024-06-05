ガンゾ　シンブライドル

THINBRIDLE(シンブライドル)小銭入れ付き二つ折り財布。色はブラックです。小銭入れと札入れに仕切りがあります。ブライドルレザー。2022年3月にオンラインストアで購入し、使用頻度は休日の週2回を1年2か月間使用していました。(仕事の日は別のものを使用していました)修理無料保証書がありますが、有効期間は過ぎています。同じくガンゾオンラインストアで購入した未使用のジャーマンブラシ#5豚毛880円と未使用のブライドルレザー用WAX2200円も付属します。しわや汚れは画像で確認して下さい。使用品である事をご理解の上ご購入し、神経質な方はお控え下さい。カラー...ブラックカラー...ホワイト



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