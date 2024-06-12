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MB ハイエンドメッシュベルト　ブラック　M
商品番号 A70886542642
商品名

MB ハイエンドメッシュベルト　ブラック　M
ブランド名 Avital
特別価格 税込 7,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

受注生産のMBハイエンドメッシュベルトです。カラー:ブラック×シルバー素材:本革Mサイズ巾：2.8cm全長：120cm（ピン先～剣先）2021年にMBサイトにて購入後、数回使用しています。レザー部分に劣化は見られず、金属部分もほとんど傷なく綺麗かと思います。タグ等付属品は捨ててしまいました。あくまで中古品であることご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/protein998134.html
http://narcologia.ru/goods/conception683157.html
http://narcologia.ru/goods/ordering26679.html
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