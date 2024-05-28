【海外限定】ニューエラ MLB ロサンゼルスドジャース 59FIFTY

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ニューエラ、海外正規取扱店にて購入したMLBの人気チーム、ロサンゼルスドジャースの限定キャップです。カラーはホワイト、ツバ部分はブルーのカラーです。キャップサイドにドジャーススタジアム40周年記念ロゴパッチ、バックにはMLBロゴの刺繍、そしてフロントにはオレンジのチームカラーロゴ。どの角度から見てもインパクト大の人気アイテムです。■59FIFTY■MLB(メジャーリーグ・ベースボール)の公式選手用キャップとして、1954年に誕生したベースボールキャップのスタンダード。誕生当時のフォルムがほとんど変更なく使われています。6枚のパネルで構成される[59FIFTY]は、熟練の職人により、手作業を中心とした22の工程で作り上げられます。1/8(約1cm)刻みで展開されるフィテッドサイズを採用し、様々な頭囲に対応します。2017年シーズンよりMLB公式オンフィールドキャップはすべて、左サイドにフラッグロゴが刺繍されることになりました。■サイズ■71/2サイズ約59.6cm(手作業の為、若干の誤差がある場合がございます)■商品はポリエステルの袋に包んだ状態でA3サイズの発送用ビニール袋に梱包してゆうパケットポストにて発送いたします。 梱包の際に帽子を圧縮したりはしないですが型崩れなど気になる方は事前にご相談ください。※返品は不可とさせていただきます。★その他ニューエラ取扱商品はこちら★#UDFAL_newera★その他MLB取扱商品はこちら★#UDFAL_mlbニューエラneweraMLBLosAngelesDodgersロサンゼルスドジャースストリート59FIFTYカラー···ホワイト ブルー形···ベースボール