新品【アクアスキュータム 】上質シボ感 レザーベルト最大102㎝ 長さカット可能

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新品タグ付き【アクアスキュータムLONDON】上質シボ感レザーベルトビジネス紳士黒最大102㎝長さカット可能v3565-⑥商品説明【ブランド名】 アクアスキュータムLONDON【商品名】 ベルト【サイズ】 全長：約119cm・幅3㎝・穴5個2.5㎝間隔W約92-102㎝【色】 ブラック 系 ※画像にて確認下さい【素材】 牛革【状態】 新品未使用・タグ付き【コメント】ビジネスはもちろん様々なシーンにお使いいただけるシボ感で仕上げた上品なベルトです。※サイズカット・・バックル裏の金具を開いてカットできます。こちらの商品は、正規店の新品未使用になります。※素敵な商品を多数出品していますのでご覧下さい。注意事項●他でも販売していますので、出品を削除する場合があります。ご了承下さい。●同商品サイズ違いを出品する場合、同画像を使用する場合があります。●素人寸法により多少の誤差はご了承下さい。●基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品ディスプレイ品（展示品）、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、新品でも初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。●レザー商品に関しまして、商品の性質上、小擦れ等がある場合があります。ご了承下さい#贈り物誕生日プレゼント記念日結婚記念日クリスマスプレゼント父の日就職祝い友人プレゼント贈り物ビジネスベルト紳士