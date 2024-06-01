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【希少モデル】 TravisScott Cactus Jack 半袖Tシャツ
商品番号 I10391753117
商品名

【希少モデル】 TravisScott Cactus Jack 半袖Tシャツ
ブランド名 マクドナルド
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆残り1点早い者勝ちです✨☆春セール大幅値下げ中✨☆男性の方でも女性の方でも着用出来ます✨☆24時間以内かつ、なるべく早い発送を心掛けます✨☆匿名発送なのでご安心ください✨☆値下げ交渉承ります、お気軽にお声がけ下さい✨■商品全一覧■#MONKEYMAN#古着屋MONKEYMAN■商品名■【希少モデル】TravisScottCactusJack半袖Tシャツ■ブランド■⦿TravisScottCactusJack■性別■・メンズ・レディース・ユニセックス☆男性サイズですがストリート系のメンズライクがトレンドの今女性の方にもおすすめです✨■色カラー■・ホワイト■サイズ■サイズL肩幅47.0身幅53.0袖丈22.0着丈76.0☆平置き採寸です。☆素人採寸の為、1cm〜3cmの誤差はご了承ください。■状態■目立った傷や汚れは無いですが、多少の使用感はございます■値下げについて■・フォロー割100円値下げ・コメント割100円値下げ☆可能な範囲にはなりますがなるべく値下げ対応致しますので『○○円で購入希望です』等とお気軽にお声がけ下さい✨※大幅値下げは対応出来ない可能性がありますのでご了承ください。■購入について■・即購入OKです✨・早い者勝ちです✨■管理場所■・喫煙者無し・ペット無し■配送について■・らくらくメルカリ便での発送です。・匿名配送、送料込み(出品者負担)なのでご安心ください✨・雨などに濡れないよう丁寧な梱包を心掛けます✨・購入or支払い完了後、24時間以内に発送致します✨・24時間以内且つ、なるべく早く発送致します✨※梱包時に圧縮し発送する際がありますのでご了承ください。■管理番号■#m1351■商品全一覧■#MONKEYMAN#古着屋MONKEYMAN新品古着問わず様々なジャンルのファッションアイテムを出品しています。良ければ見てみてください✨.
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