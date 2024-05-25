HERMES エルメス　カシミヤ　マフラー

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商品詳細
最高級マフラーカシミア100%コントラストカラーに彩られたリバーシブルマフラー。シンプルな「Hermès」の刺繍入り。定価8万円程イギリス製サイズ：40×160cm柄・デザイン···無地2022年12月にHERMES浦和で購入3回程付けましたが出番が少ないので、メルカリにて出品未使用に近い為、目立つ汚れや匂いもほぼ無し販売店の証明カード、タグ、箱、リボンも付けてフルセットでお譲り致します。
http://narcologia.ru/goods/stair256700.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce684755.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce205955.html
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