Supreme NEWERA　シュプリーム ニューエラ ボックスロゴキャップ

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Supreme14ss\"UPTOWNBOX-LOGONEWERA\"サイズ:7(1/2)2014年販売当初Supureme原宿店にて購入したものです。数回着用しましたが特に目立った汚れ等はありません。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。出品初心者で至らぬ点があるかとは思いますがご了承ください。カラー...ブラック形...ベースボール