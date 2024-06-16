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プーマ スウェード チームス 2 NBA ニューヨーク ニックス 28cm
商品番号 G84088972555
商品名

プーマ スウェード チームス 2 NBA ニューヨーク ニックス 28cm
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名2022年発売プーマスウェードチームス2NBAニューヨークニックス'22PumaSuedeTeams2NbaNewYorkKnicksBlazingBlueVibrantOrangePumaWhiteレアモデル完売品386595-01カラーブレイジングブルー/ヴィブラントオレンジ/プーマホワイト状態新品未使用箱付きタグ付きですが、箱の上蓋がありませんので、飽くまで箱なしとして、御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げますサイズUS1028cm送料無料発送方法ゆうゆうメルカリ便値段交渉および値下げ不可即購入可能ですが、何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます
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