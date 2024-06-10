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【極美品】ポールスミス　ネクタイ　ストライプ　レジメンタル　パープル
商品番号 J19120989796
商品名

【極美品】ポールスミス　ネクタイ　ストライプ　レジメンタル　パープル
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランドPaulSmithポールスミス●アイテムネクタイ　ストライプ　レジメンタル　パープル●状態目立ったほつれや汚れもなく、綺麗な状態です✨中古品ということご理解いただいた上でご購入ください。●素材シルク●その他ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。商品によってはお値下げも可能ですのでそちらもお気軽にご相談ください！
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