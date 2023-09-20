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59fifty ロサンゼルス・ドジャース カスタムキャップ 7 1/4
商品番号 K65173150675
商品名

59fifty ロサンゼルス・ドジャース カスタムキャップ 7 1/4
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブルー形...ベースボール新品、未使用71/4(57.7cm)海外ショップ別注カスタムキャップです。キャップはブルーとグレーのツートーンで配色されており、アンダーバイザーはグリーン、ライナーはブラックです。サイドには球団40周年のパッチが刺繍されています。LosangelsメジャーリーグMLBカーショーベッツ
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