半袖バックプリントロゴTシャツ

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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#古着・輸入雑貨threearrowsのお店(^▽^)/数ある中からご覧頂き誠にありがとうございます。〇商品の特徴など：半袖バックプリントロゴTシャツで袖にもナイキのロゴがあります！背面にはBARKLEYのロゴ付き！季節感…春・夏・秋〇実寸サイズ（平置き）サイズ：XL肩幅：47.5身幅：55.5着丈：71.5袖丈：23.5※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。〇カラー：青・ブルー〇素材：不明〇原産国：ニカラグア〇状態古着ならではの使用感はありますが、目立つ大きなダメージもなく、古着のいい味が出てこれからもたくさんお使いいただけると思います！＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿※トラブルを未然に防ぐため、購入前に１度プロフィールをご覧くださいm(__)m★フォロー割フォローしてくださいましたお客様には出品価格に応じてお値引きさせて頂きます！〇～2980円⇒200円引き〇～4980円⇒300円引き〇～9980円⇒400円引きご購入前にコメント欄に『フォローしました！』とお知らせくださいますとコメント後、フォロー割を適応させていただきます！★おまとめ割おまとめ買いでさらにお値引きさせていただきますのでコメント欄にご相談ください！その他の商品も多数出品しておりますのでご覧ください(*^-^*)No.71#ロゴT#数字#英字ロゴ#バックプリント#青#ナイキ#半袖#古着#メンズ#レディース#ユニセックス#フォロー割あり