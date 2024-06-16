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新品 USA製 米軍 USS CAMDEN AOE-2 キャップ 紺系
商品番号 V63161838279
商品名

新品 USA製 米軍 USS CAMDEN AOE-2 キャップ 紺系
ブランド名 ミリタリー
特別価格 税込 2,768 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大丈夫です。■商品番号D146-41-0009■商品名新品USA製米軍USSCAMDENAOE-2キャップ紺系シップキャップ帽子ミリタリーキャップアメリカ製デッドストックD146■生産国アメリカ■商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。新品・デッドストックの米軍USSCAMDENAOE-2(アメリカ海軍の補給艦)のシップキャップです。刺繍デザインが秀逸で目を惹くアイテムです。ダメージなどのない未使用品ですので問題なくご利用いただけます。是非ご検討ください。■SIZE表記　不明内周　約61.5cm(アジャスタを3つで固定した状態)ツバ　約6.7cm値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。カラー···ブルー形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/insignificant104582.html
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http://narcologia.ru/goods/recycling453414.html

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