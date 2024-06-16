Supreme ラリークラーク　Tシャツ　Lサイズ

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Supreme17SSLarryClarkGirlteeサイズL金欠の為泣く泣く出品です。お気に入りで当時はそれなりに着用しましたその後自宅にて保管。使用感はありますが全然着れます。採寸は測る物がないのでわかりませんが同様の商品を調べた所出てきたので参考程度にして頂ければと思います。肩幅48身幅54着丈74袖丈22.5神経質か方、細かい方はご遠慮くださいませ。Supremeシュプリームラリークラーク