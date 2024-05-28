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超価格　Walter ハープ　半音レバー付き　WH-19OM ケース付き
商品番号 K87781658493
商品名

超価格　Walter ハープ　半音レバー付き　WH-19OM ケース付き
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 12,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。限定期間キャンペーン開始中！ご奉仕価格で販売します。在庫はあと、2台で終了致しますので、完売になりましたら、ご容赦下さいませ。こちらの商品は、Walterハープ　WH-19-OM専用のケースが付属します。19弦のハープで半音レバーが付いています。ご使用前にはハーフレバー含め、チューニング・調整が必要です。是非この機会にお買い求め下さいませ。高さ745mm奥行き405mm幅209mm大阪府和泉市府中町1-6-9新日本ミュージック（株）JR阪和線、和泉府中駅前商店街ロードインいずみ
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