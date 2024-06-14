ダブルドラゴンエネルギー　プロモ

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商品詳細
バトルフェスタ2015で手に入れた、ダブルドラゴンエネルギー プロモ2枚セットです。未使用ですがプレイ用としてお願い致します。XY-Pコロコロチャレンジダブドラプロモミラーボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)
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http://narcologia.ru/goods/monophonic264012.html
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