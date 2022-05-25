SSZ ver. 【Lサイズ】minnano SSZ beams Tシャツ

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〈SSZ〉と「MIN-NANO」の別注コレクションが完成！ 発売当日の ...



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ついに、このドリームタッグが実現。SSZとミンナノが別注コレクション ...



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SSZ MIN-NANO T-SHIRT② ロゴTシャツ sizeL ミンナノ | フリマアプリ ラクマ



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SSZ × MIN-NANO 別注コレクションが国内8月18日より発売 | UP TO DATE



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気になる服とか人とか。 Vol.25 A.H + SSZ | PICK UP | AH.H

即購入OK新品未開封レシート原本付きSSZver.【Lサイズ】minnanoSSZbeamsTシャツSSZミンナノビームスTシャツLサイズ●サイズ：L●カラー：whiteホワイト●状態：新品未開封、レシート原本付き他にも多数シュプリームやナイキを出品しております！サーフィンやスケートボードを根底に、いま求めているムードを音楽やアート、メッセージとともに発信する〈SSZ（エスエスズィー）〉が、東京・池ノ上のカルチャーストア「MIN-NANO（ミンナノ）」と手を組み、全4型で構成される別注アイテムをリリースします。「MIN-NANO」は、カスタム自転車や国内外のアップカミングブランドを中心としたセレクトで、ストリートカルチャーを多方面から切り取るショップ。「MIN-NANO」主宰の中津川吾郎氏と、〈SSZ〉のディレクターを務める加藤忠幸が、モノ・ヒト・コトの三拍子揃って趣味嗜好の共通項が多いことから実現した今回の取り組みでは、互いのスタイルを自然にマッシュアップすることで、同じスタイルを敬愛する人々の中に共感が生まれるコレクションを作り上げました。「MIN-NANO」と〈SSZ〉の別注コレクションは、8月18日（金）より発売。また、今回のジョイントワークを記念して、発売日同日には「ビームス原宿」で『みんなのSSZ』と題したイベントを開催します。#SSZ#ビームス限定#beamsコラボ#ミンナノ#MIN-NANO#ビームス#beams#加藤忠幸#スタイリスト私物#白Tシャツ#白T