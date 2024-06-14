SS LINK 9TWENTY CAP KHAKI

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商品詳細
手元の在庫、こちらで最後になります。未開封、未試着、新品タグ付きです。アメリカ在住の友人に、アメリカのstussy公式サイトで代理で購入して送ってもらったものです。偽物の販売は犯罪ですし、勿論100%正規品です。アウトレット品ではなく、定価でUSstussy公式サイトで購入した物です。私も欲しいstussyの商品があったのでアメリカの友人にお願いしました。他にもアメリカ買付けのstussy出品しています。カラー···カーキ、ベージュユニセックスフリーサイズSSリンクニューエラneweraキャップstussyステューシー2023AW2023FW宅急便コンパクトでややつぶれた状態で発送いたします。ご理解していただける方のみご購入よろしくお願いいたします。60サイズの箱希望の方は料金をプラスいたしますので、ご購入前にお手数ですがコメントください。
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