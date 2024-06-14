NEWERA ニューヨーク　メッツ　トラッカー　キャップ　オールドゴルファー

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★商品名NEWERANEWYORKMETSOLDGOLFERSNAPBACKCAPニューエラニューヨーク メッツスナップバック キャップ ★カラーホワイト(フロントパネル)オレンジ(ロゴ)ブルー(ボディ)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴OldGolfer(オールドゴルファー)は、ストリートファッションに合わせやすく、80年代、90年代を彷彿させるレトロなシルエットが特徴的。OGチームカラーで構成された国内未発売のニューエラトラッカーキャップ。MLB野球帽子海外限定Stussyステューシーストリートファッション千賀滉大WBC#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブルー形···ベースボール