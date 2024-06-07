ビアベリー SMALL ROUND WALLET 二つ折り財布BEERBELLY

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★【9月7日までの限定セール】★・15600円→12222円❗️・タイムセール終了後,通常価格15600円へ戻します・購入日の翌日8時30分までに発送可能※9月7日がSALE最終日となります❗️⚫︎既に公式でも完売した限定商品を出品です❗️⚫︎商品名・BEERBELLY（ビアベリー）二つ折り財布・定価 ：19500円・ブランド：BEERBELLY（ビアベリー）・カラー ：コニャック（プエブロ）・素材 ：プエブロレザー・その他 ： コンパクトでポケットにも入るサイズですが、 お札を折り曲げず収納できるハーフウォレットです・商品状態： 約1ヶ月程度の利用の為状態は綺麗だと判断できます 革製品のため、多少の傷などはございます 中古品のため、多少の汚れなどはございます あくまで素人による長期保管でございます 詳細は画像での確認をお願いします 内側にもよくみると汚れやわずかなほつれ コインの跡などがみえます。・サイズ：（おおよそ）⚪︎縦幅11cm⚪︎横幅9.5cm⚪︎厚さ 1.5cm⚪︎カードポケット 6ヶ所 ⚪︎1ポケットに2枚カード収納可能・発送：簡易包装、防水対策の上、ネコポス便予定・その他、注意事項※付属品はございません。※使えば使うほど味の出る革の財布となっており 問題なく使用できます。※2022/12月購入品。約1ヶ月の利用後、新たに財布をいただいた為、使用せずに棚で保管しておりました。※確認の上出品はしておりますが、記載以外にも見落としで傷や汚れ、ほつれ、使用感等がある場合もございます。お写真をご確認し、気になる点やUP画像が必要な場合はコメントをお願いします。あくまで中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。これらを含めて事前にお値引きをした価格へと反映をしております。ご理解をお願いします。※すり替え防止のため、返品等はいたしかねます。