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新品　supreme S logo cap デニム　刺繍　新品　半タグ付き
商品番号 I97631794247
商品名

新品　supreme S logo cap デニム　刺繍　新品　半タグ付き
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,249 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　半タグ付きの国内正規品。4〜5年前に購入　ショッパーに入れて長く放置してました。家の目の前のポストからかなり早い配送が可能です！家電屋やカードショップなどのループ　変装用にもかなりオススメです！supremeシュプリーム　刺繍　Slogobox帽子　キャップ　capハット　エス　ロゴ　デニム　denimウォッシュ　ウォッシュド商品到着後　24時間以内に　必ず受け取り評価出来る方のみ　よろしくお願い申し上げます。
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