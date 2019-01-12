ビンテージbanana republic travel Safari期キャップ

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商品詳細
バナナリパブリックのトラベルサファリ期の貴重なビンテージキャップです。コットン100%でとても良い雰囲気です。状態は目立つダメージや汚れなく良好。サイズはメンズフリーサイズになっており、後がゴムになっています。素材···コットンカラー···ベージュ形···ワーク
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