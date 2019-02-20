イチロー　ＰＯＰフィギュア

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商品詳細
外箱にすこしダメージがあります。アメリカから輸送する際にできたものです。そのためお安くしております。イチロー引退限定フィギュア非売品となります。現地9/28にT-mobileパークにて限定配布されたイチロー選手のFunkopopです。Funkoとコラボした数量限定フィギュアはとても貴重で価値も落ちません。唯一無二のバッティングフォームを飾っていただけます殿堂確実なのでこれからアイテムとしての価値も高まります。見た目もかわいいので女性ウケも期待できます。非売品、限定配布新品未使用、未開封#MLB#限定#イチロー#フィギュア#POP!
http://narcologia.ru/goods/stage962197.html
http://narcologia.ru/goods/plaque244907.html
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