リザードンVSTAR HR

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種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···拡張パックスターバースカード名···118リザードンVSTARレアリティ···URレアリティ···HRパックから自引きしスリーブ、ローダーに保管しいましたので状態は素人目で綺麗だと思います。ですが念のためプレイ用でお願いします。返品不可即購入可能