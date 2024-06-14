リザードンVSTAR HR

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商品詳細
種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···拡張パックスターバースカード名···118リザードンVSTARレアリティ···URレアリティ···HRパックから自引きしスリーブ、ローダーに保管しいましたので状態は素人目で綺麗だと思います。ですが念のためプレイ用でお願いします。返品不可即購入可能
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