シュプリーム グループ Tシャツ \

SupremeGroupTee\"Black\"です。サイズはMサイズです。今ではあまり出回っていない希少なTシャツとなっています。当時即完の商品です。相場より安めに設定しています。購入したものの、あまり着用しなかったので出品しました。着丈71身幅54カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏



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