FENDI フェンディ　ウールマフラー　ズッカ柄　良品

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ご覧いただきありがとうございます。・FENDIフェンディ ウール100%・イタリー製・カラー ブラウン系・サイズ長さ155㎝ 幅 26㎝・状態 汚れ、ほつれ、虫食い等なく、とても状態は良く、ウールの特性上少し毛羽立ち、気にならない程度の、小さな毛玉ありますが、綺麗なお品です。・配色がスタイリッシュで素敵です。・男女両用写真加工しておりませんので、写真を参照のうえ、ご購入ください。とても、綺麗なお品ですが、中古品へのご理解のある方にお願い致します。配送は折りたたみお送りしますのでその際の折ジワはご容赦ください。宜しくお願い致します。