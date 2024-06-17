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ウィンダンシー KFC X WDS (BARREL) TRIM TEE
商品番号 O43106025503
商品名

ウィンダンシー KFC X WDS (BARREL) TRIM TEE
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 5,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WINDANDSEA×KFCウィンダンシー×ケンタッキーフライドチキンコラボTシャツKFCXWDS(BARREL)TRIMTEE/WHITE-BLACK(KFC-07)トリムTシャツリンガーTシャツSIZEL※スペックは最後の画像参照カラーWHITE-BLACKホワイトブラック素材COTTON100%付属品タグ個人情報を切り取った納品書※ポスト投函型配送のネコポスにて出荷予定です。#ケンタ#ケーエフシー#ケンタッキー#唐揚げ#カーネル#カーネルおじさん#フライドチキン#kfcカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋
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