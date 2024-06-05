羽生結弦　ファイテン　RAKUA ミラーボール　アースカラー　メモリアルセット

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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。こちらは、羽生結弦 RAKUAファイテン ミラーボール アースカラー メモリアルセットです。ネックレスの長さは、45cmです。付属品は全て揃っております。未使用の新品で、暗所で保管しておりました。お探しの方、いかがですか？どうぞよろしくお願いいたします。
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